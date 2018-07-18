Стала известна дата прощания с актером Владиславом Жуковским

Похороны актера Владислава Жуковского, скончавшегося в возрасте 74 лет, состоятся 20 июля. Об этом сообщают "Аргументы недели".
В министерстве выразили соболезнования родным и близким артиста. Прощание с ним будет проходить в Красноярском театре Пушкина 20 июля с 12:00 до 14:00 (с 8:00 до 10:00 мск).
Известно, что актер умер после продолжительной болезни. Причина смерти не уточняется.
Жуковский родился в 1944 году. Он окончил Театральное училище имени Щепкина, класс Вениамина Цыганкова. Актер известен по ролям в сериале "Улицы разбитых фонарей – 4". Он также играл в спектаклях "Лев зимой", "Мещане", "Вей, ветерок!", "Вишневый сад", "Иван-царевич", "Бременские музыканты", "Петр и Алексей", "Девичник над вечным покоем" и других.
В 1991 году ему присвоили звание "Заслуженный артист РСФСР". Удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медали "За доблестный труд".
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