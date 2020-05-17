Экс-сенатор Виктор Шудегов скончался от коронавируса

Фото: ТАСС/Анна Исакова

В Удмуртии скончался бывший председатель комитета Совета Федерации РФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии Виктор Шудегов, сообщает ТАСС.

Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Ему было 67 лет.

Виктор Шудегов родился в 1952 году в Удмуртской АССР. В 2000–2001 годах он занимал должность председателя Государственного комитета Удмуртии по науке, высшему и среднему профессиональному образованию, с 2001 года – представитель правительства Удмуртии в Совете Федерации.

С 2002 по 2007 годы Шудегов был председателем комитета Совфеда РФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии. С 2007 по 2016 год являлся заместителем председателя комитета Госудумы РФ по образованию.

Согласно последним данным, в стране за сутки подтвердили 9 200 новых случаев COVID-19. Коронавирус был выявлен в 83 регионах. Нарастающим итогов в стране зафиксировали 272 043 подтвержденных случаев.

