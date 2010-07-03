Создатель стеклянной пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет

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Автор культовой стеклянной пирамиды парижского Лувра Юймин Бэй скончался в возрасте 102 лет, сообщает New York Times.

Печальной новостью поделился сын архитектора Ли Чун Бэй. Причины смерти отца он не уточнил. Бэй скончался в Нью-Йорке в ночь с 15 на 16 мая.

Юймин Бэй родился в 1917 году в административном центре Гуанчжоу на юге Китая, а в 1935-м переехал в США, где окончил Массачусетский технологический институт и Высшую школу дизайна при Гарварде.

Свою карьеру Бэй начал, помогая проектировать высотные здания. В 1955 году создал собственную компанию. В 1983 году он стал лауреатом Притцкеровской премии, присуждаемой за достижения в области архитектуры.

Среди наиболее известных работ архитектора пирамида Лувра, зал славы рок-н-ролла в Кливленде, башня Банка Китая в Гонконге.