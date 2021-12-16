Режиссера Сергея Соловьева проводили в последний путь аплодисментами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве завершилась церемония прощания с режиссером Сергеем Соловьевым. Присутствующие проводили его в последний путь аплодисментами.
Прощание и отпевание прошли в церкви Иоанна Богослова на Бронной. Гражданской панихиды не было, как того желал сам режиссер перед смертью.
На церемонии присутствовали глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, режиссеры Анна Меликян, Петр Шепотинник, киновед Зара Абдуллаева, а также близкие друзья, коллеги и студенты режиссера.
Похороны Соловьева пройдут на Троекуровском кладбище, где покоятся его родители и сын Дмитрий.
Сергей Соловьев скончался 13 декабря в возрасте 77 лет. Соболезнования в связи со смертью режиссера выразил Владимир Путин. Он отметил, что его картины обогатили российский кинематограф и стали символами эпохи.
Соловьев известен как создатель фильмов "Асса", "Сто дней после детства", "Дом под звездным небом" и других. Он был обладателем премий Ленинского комсомола, "Кинотавра", а также награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
На медиафасаде "Художественного" появилась надпись: "Вечная память, Сергей Соловьев"
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