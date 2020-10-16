Скончался чемпион мира по водному поло в составе сборной СССР Александр Родионов

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Чемпион мира по водному поло в составе сборной СССР Александр Родионов скончался на 72-м году жизни, сообщает "Мир 24".

О месте прощания и похорон будет объявлено позднее. В Федерации водного поло России выразили глубокие соболезнования родным и близким спортсмена.

С 1966 по 1980 годы Александр Родинов выступал за московское "Динамо". В составе клуба он становился победителем и многократным призером чемпионатов Советского Союза.

В 1975 году он стал чемпионом мира по водному поло в составе национальной команды СССР.