Скончался чемпион мира по водному поло в составе сборной СССР Александр Родионов

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Чемпион мира по водному поло в составе сборной СССР Александр Родионов скончался на 72-м году жизни, сообщает "Мир 24".
О месте прощания и похорон будет объявлено позднее. В Федерации водного поло России выразили глубокие соболезнования родным и близким спортсмена.
С 1966 по 1980 годы Александр Родинов выступал за московское "Динамо". В составе клуба он становился победителем и многократным призером чемпионатов Советского Союза.
В 1975 году он стал чемпионом мира по водному поло в составе национальной команды СССР.