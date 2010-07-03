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15:45

Умер бывший гендиректор клубов "Динамо" Сергей Федоров

утраты спорт

15:45

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Фото: www.dynamo.su

Умер член наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП), бывший генеральный директор хоккейного и футбольного клубов "Динамо" Сергей Федоров. Он ушел из жизни в возрасте 57 лет, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ВФП.

"После тяжелой и продолжительной болезни на 58-м году жизни скончался член Высшего наблюдательного совета ВФП Сергей Алексеевич Федоров", – сообщила федерация.

Федоров родился 28 марта 1962 года в Московской области. Он участвовал в различных соревнованиях, был чемпионом СССР по плаванию, мастером спорта международного класса.

По завершении своей спортивной карьеры он перешел на тренерскую работу. В 2017-2018-х годах Федоров был генеральным директором московского хоккейного "Динамо", с 2018 по 2019 годы был гендиректором футбольного "Динамо". В марте он покинул пост в ФК по состоянию здоровья из-за онкологического заболевания.

утраты спорт

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