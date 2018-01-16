Скончался известный КВНщик Владимир Дуда

Известный КВНщик, член команды "НГУ" умер 16 января в Новосибирске от инсульта, сообщила на своей странице в Facebook телеведущая Татьяна Лазарева.

"После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске, сделали все что нужно было и все что могли", – отметила она. Как сообщают в соцсетях знакомые и друзья Дуды, его госпитализировали с инсультом 11 января.

По словам Лазаревой, КВНщик был бесконфликтным и порядочным человеком.

Дуда закончил механико-математический факультет НГУ. Был членом команды "НГУ", которая трижды становилась чемпионом высшей лиги КВН. В последние годы был известен как шоумен, занимал должность вице-президента ассоциации выпускников НГУ.