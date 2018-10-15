Умер режиссер Степан Пучинян

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Режиссер, народный артист России Степан Пучинян скончался на 91-м году жизни, говорится на портале Союза кинематографистов.

Пучинян являлся режиссером игрового кино. Окончив ВГИК в 1950 году, он начал работать на киностудии имени Горького в должности директора фильмов. С 1968 года он стал режиссером-постановщиком киностудии имени Максима Горького.

Снял игровые фильмы "Повесть о чекисте", "Схватка", "Самый красивый конь", "День свадьбы придется уточнить", "Из жизни начальника уголовного розыска", "Тайны мадам Вонг", "Гангстеры в океане", "Золотая рыбка в городе N". Съемки фильма "Три времени года" так и остались незавершенными.

Степан Пучинян был награжден Орденами Петра Великого I и II степени, а также Орденом Почета. Он являлся академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук России, членом Российской Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.

Ранее сообщалось, что в возрасте 93 лет ушла из жизни народная артистка СССР Маргарита Юрьева.