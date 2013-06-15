15 июня 2013, 22:26Общество
При погибшей Елене Иващенко найдена предсмертная записка
Причиной гибели четырехкратной чемпионки Европы по дзюдо Елены Иващенко, по предварительным данным, стало самоубийство.
Тело спортсменки было обнаружено утром 15 июня в городе Тюмени возле многоэтажного дома. По предварительным данным, девушка выбросилась с 15-го этажа жилого дома.
"В ходе осмотра места происшествия у погибшей был обнаружен паспорт, в котором находилась предсмертная записка", - сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Следственными органами СК по Тюменской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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