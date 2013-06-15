При погибшей Елене Иващенко найдена предсмертная записка

Погибла четырехкратная чемпионка мира по дзюдо Елена Иващенко

Причиной гибели четырехкратной чемпионки Европы по дзюдо Елены Иващенко, по предварительным данным, стало самоубийство.

Тело спортсменки было обнаружено утром 15 июня в городе Тюмени возле многоэтажного дома. По предварительным данным, девушка выбросилась с 15-го этажа жилого дома.

"В ходе осмотра места происшествия у погибшей был обнаружен паспорт, в котором находилась предсмертная записка", - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следственными органами СК по Тюменской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.