Скончался заслуженный тренер СССР по хоккею Кострюков

Фото: сайт Федерации Хоккея России

Заслуженный совеский и российский тренер по хоккею, бывший защитник "Крыльев Советов" Анатолий Кострюков скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Представители ФХР выразили соболезнования родным и близким спортсмена. Причина смерти Кострюкова не уточняется. По данным спортивной федерации, прощание с легендарным тренером пройдет 16 декабря на Ваганьковском кладбище.

Кострюков играл за "Крылья Советов" на позиции защитника с 1948 по 1957 год. Он принял участие более чем в 160 матчах чемпионатов СССР. В составе московского клуба в 1957 году стал чемпионом Советского Союза. Кроме того, хоккеист дважды завоевал серебро и три раза – бронзу.

После завершения спортивной карьеры Кострюков работал старшим тренером московского "Локомотива", челябинского "Трактора" и югославского клуба "Медвешчак-Гортан" из Загреба. В период с 1983 по 1987 год он возглавлял управление хоккея Госкомспорта СССР, а с середины 1990-х годов по 2005 год был членом тренерского совета ФХР, где занимал должности замглавы и председателя.

В 2004 году Кострюкова ввели в Зал славы отечественного хоккея. Он был награжден орденами "Почета", "Дружбы Народов" и "Знак Почета".