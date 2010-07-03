Умер худрук петербургского кукольного Театра сказки Игорь Игнатьев

20:30
20:30
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Фото: teatrskazki.spb.ru
Заместитель директора Санкт-Петербургского государственного кукольного Театра сказки Нина Урванцева сообщила о кончине на 69-м году жизни художественного руководителя площадки, заслуженного деятеля искусств России Игоря Игнатьева, передает ТАСС.
По словам Урванцевой, Игнатьева не стало 16 июля, однако, согласно воле родственников, о его смерти объявлено только сейчас.
Игорь Игнатьев начал свою творческую деятельность в 1975 году в Кировском театре кукол. С 1976 по 1978 год он работал режиссером-постановщиком Кировского областного театра кукол, с 1978 по 1982 год – главным режиссером Вологодского областного театра кукол.
С 1982 по 1987 год Игнатьев был главным режиссером Пермского областного театра кукол. В 1987 году его пригласили на должность главного режиссера в Санкт-Петербургский (тогда в Ленинградский) государственный кукольный Театр сказки. С 1992 года он вел художественное руководство учреждением.
На счету Игнатьева около 60 спектаклей. Его постановки "Синяя Борода", "Тщетная предосторожность, или Севильский цирюльник", "Приключения незадачливого дракона", а также "Щелкунчик и Мышиный король" были награждены "Золотым софитом" – высшей театральной премией Санкт-Петербурга. Кроме того, работы Игнатьева становились лауреатами Национальной театральной премии "Золотая маска".
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