14 марта 2013, 13:04Общество
Скончалась актриса и радиоведущая Елена Казаринова
Елена Казаринова. Фото: ИТАР-ТАСС
Актриса и радиоведущая Елена Казаринова скончалась в столице в возрасте 52 лет. В последнее время артистка страдала от тяжелой болезни.
На счету актрисы немало театральных ролей. Казаринова выступала на сценах Театра на Таганке, Театра-студии Олега Табакова и МХАТа. Актриса запомнилась зрителям по работе в мюзиклах "Mamma Mia!", "Веселые ребята" и "Русалка".
Казаринова также была популярной радиоведущей - сотрудничала с радиостранцией "Эхо Москвы".
Прощание с Казариновой состоится в субботу 16 марта в Центральном доме актера на Арбате, сообщает "Эхо Москвы".