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14 марта 2013, 13:04

Общество

Скончалась актриса и радиоведущая Елена Казаринова

Елена Казаринова. Фото: ИТАР-ТАСС

Актриса и радиоведущая Елена Казаринова скончалась в столице в возрасте 52 лет. В последнее время артистка страдала от тяжелой болезни.

На счету актрисы немало театральных ролей. Казаринова выступала на сценах Театра на Таганке, Театра-студии Олега Табакова и МХАТа. Актриса запомнилась зрителям по работе в мюзиклах "Mamma Mia!", "Веселые ребята" и "Русалка".

Казаринова также была популярной радиоведущей - сотрудничала с радиостранцией "Эхо Москвы".

Прощание с Казариновой состоится в субботу 16 марта в Центральном доме актера на Арбате, сообщает "Эхо Москвы".

утраты смерти

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