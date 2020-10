Скончалась 108-летняя мать сенатора Джона Маккейна

Умерла мать сенатора Джона Маккейна Роберта. Об этом сообщила ее невестка Синди Маккейн в официальном аккаунте в Twitter.

В записи Синди назвала скончавшуюся своим лучшим другом. Она отметила, что Роберта Маккейн была прекрасным примером для подражания.

"С глубочайшей печалью я сообщаю о смерти моей прекрасной свекрови, Роберты Маккейн. <...> Она присоединяется к своему мужу Джеку, ее сыну Джону и дочери Сэнди", – сообщила Синди.

It is with great sadness that I announce the death of my wonderful Mother In-law, Roberta McCain. I couldn’t have asked for a better role model or a better friend. She joins her husband Jack, her son John and daughter Sandy.