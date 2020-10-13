Скончалась 108-летняя мать сенатора Джона Маккейна

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Умерла мать сенатора Джона Маккейна Роберта. Об этом сообщила ее невестка Синди Маккейн в официальном аккаунте в Twitter.
В записи Синди назвала скончавшуюся своим лучшим другом. Она отметила, что Роберта Маккейн была прекрасным примером для подражания.
"С глубочайшей печалью я сообщаю о смерти моей прекрасной свекрови, Роберты Маккейн. <...> Она присоединяется к своему мужу Джеку, ее сыну Джону и дочери Сэнди", – сообщила Синди.
Известно, что Роберта Маккейн скончалась в возрасте 108 лет.
Ранее сенатор от штата Аризона Джон Маккейн ушел из жизни в 2018 году от рака мозга. Маккейн являлся одним из наиболее влиятельных и авторитетных политиков в США.