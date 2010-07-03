Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:46

Стала известна дата прощания с диджеем Жанной Рассказовой

утраты культура

10:46

Поделиться в социальных сетях:

Фото: соцсети

Прощание с диджеем Жанной Рассказовой состоится 14 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в окружении Рассказовой.

"14 августа в 12:00 в церемониальном зале Троекуровского кладбища состоится прощание с Жанной. Похороны пройдут в другом месте в этот же день", – сказал собеседник агентства.

Рассказова скончалась вечером 11 августа в Москве в возрасте 29 лет. Известно, что девушке стало плохо в собственной квартире, она потеряла сознание, но вызванная бригада скорой помощи спасти ее не смогла.

Своим поклонникам Жанна известна не только как музыкант. Она увлекалась серфингом, посещала спортивный зал, вела собственный блог в Instagram с 820 тысячами подписчиков, также работала моделью Playboy. В 2012 году она стала девушкой месяца издания.

Читайте также

утраты культура

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика