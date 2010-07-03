Стала известна дата прощания с диджеем Жанной Рассказовой

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Прощание с диджеем Жанной Рассказовой состоится 14 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в окружении Рассказовой.

"14 августа в 12:00 в церемониальном зале Троекуровского кладбища состоится прощание с Жанной. Похороны пройдут в другом месте в этот же день", – сказал собеседник агентства.

Рассказова скончалась вечером 11 августа в Москве в возрасте 29 лет. Известно, что девушке стало плохо в собственной квартире, она потеряла сознание, но вызванная бригада скорой помощи спасти ее не смогла.

Своим поклонникам Жанна известна не только как музыкант. Она увлекалась серфингом, посещала спортивный зал, вела собственный блог в Instagram с 820 тысячами подписчиков, также работала моделью Playboy. В 2012 году она стала девушкой месяца издания.

