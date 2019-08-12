"Немного шалило сердце": знакомые – о причинах смерти диджея Рассказовой

12 августа, 20:19
12 августа, 20:19
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Фото: соцсети
Известный под псевдонимом Futuristic диджей Андрей Шушукин, бывший другом и наставником диджея Жанны Рассказовой, поделился с Москвой 24 воспоминаниями о девушке. Она скончалась в столице в возрасте 29 лет. Шушукин отметил, что Рассказова следила за собой, ее практически каждый день можно было встретить в спортзале. Однако, по словам мужчины, здоровье девушки нельзя было назвать идеальным.
"Я знаю, что у нее немного шалило сердце, оно было слабовато: не могу сказать точнее, но были жалобы. И знаю, что были проблемы с давлением", – рассказал собеседник Москвы 24.
Шушукин также отметил, что очень подавлен потерей "бесконечно красивой, доброй, талантливой и влюбленной в музыку души". По словам музыканта, он был одним из учителей Рассказовой, а сама девушка называла его "своим гуру". При этом мужчина добавил, что считает себя не гуру, "а в первую очередь другом".
"Мне тяжело, но я не представляю, каково сейчас ее маме. Жанна ее очень любила, они постоянно куда-то вместе летали, и их объединяли красота и жизнелюбие. Жанна обожала жизнь", – признается он.
Шушукин также рассказал, что у девушки "был неоспоримый дар, ее успех вполне закономерен". Мужчина подчеркнул, что у диджея Jane Rass – под таким псевдонимом Рассказову знали в музыкальном мире – было "огромное доброе сердце, теплом которого она делилась".
"Я видел в СМИ, что якобы есть предположение, что причиной смерти могли стать наркотики. Конечно, так это или нет, выяснят правоохранительные органы, но знаю точно, что она вела здоровый образ жизни, правильно питалась, постоянно ходила в тренажерный зал", – добавил он в интервью Москве 24.
Ранее СМИ сообщали, что перед смертью Рассказова вызывала к себе нарколога. Об этом рассказал журналистам "Московского комсомольца" приятель девушки Александр.
Мужчина вспоминает, что 11 августа ему позвонила Рассказова и попросила заехать, поэтому около 16 часов он прибыл к ней домой. Александр отметил, что обстановка в квартире указывала на затяжное застолье. Рассказова находилась дома с подругой. По словам мужчины, она была заторможена и сообщила, что вызвала врача из частной наркологической клиники.
Врач, говорит Александр, поставил капельницу и уехал, предупредив, что девушку нельзя оставлять одну. Через три часа мужчина, обеспокоившись долгим, по его мнению, сном девушки, заглянул к ней в комнату. Диджей проснулась, самостоятельно пошла на кухню, однако стала задыхаться и потеряла сознание. Приятель и подруга вызвали скорую помощь, однако спасти девушку, несмотря на все усилия врачей, не удалось.
Как отмечает "Московский комсомолец", у Рассказовой было хроническое заболевание, в связи с чем она постоянно принимала лекарства. Но по какой-то причине не сообщила об этом наркологу. По предварительной версии, возможно, именно несовместимость препаратов вызвала остановку сердца.
Рассказова скончалась в Москве в возрасте 29 лет. Она работала в московских ночных клубах и была моделью Playboy. В 2012 году стала девушкой месяца. Диджей также вела блог в Instagram с 820 тысячами подписчиков.
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