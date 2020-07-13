Умерла жена Джона Траволты

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В США скончалась жена Джона Траволты актриса Келли Престон, сообщает "Экспресс газета".

О смерти 57-летней супруги сообщил сам Траволта. По его словам, два года его супруга боролась с раком груди.

Актер признался, что ему тяжело говорить об утрате. В то же время он поблагодарил всех врачей и медицинский персонал за то, что эти годы они поддерживали его супругу и искали способы излечить ее от недуга.

"Я возьму некоторое время для того, чтобы быть со своими детьми, которые потеряли мать, так что прошу простить, если меня не будет здесь какое-то время. Знайте, что я чувствую вашу любовь и поддержку", – написал актер в соцсетях.

Келли Престон известна по роли в картине "Близнецы" 1988 года. Там она снималась вместе с Дэнни Де Вито и Арнольдом Шварценеггером.