Создатель игры "Жизнь" умер от коронавируса

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Британский математик, создатель игры "Жизнь" Джон Хортон Конвей умер от коронавирусной инфекции в американском штате Нью-Джерси. Математику было 82 года, сообщает News.ru.

Отмечается, что о смерти Конвея сообщил его коллега по Принстонскому университету Сэм Вонг. По его словам, утром 8 апреля у мужчины поднялась высокая температура, а 11 апреля его не стало.

Ранее от коронавируса скончался британский преподаватель сценической речи и актер Эндрю Джек, сыгравший в киноэпопее "Звездные войны". Артисту было 76 лет.