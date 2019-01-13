На 84-м году жизни скончался театральный режиссер Евгений Радомысленский

Фото: ТАСС/ Павел Смертин

В Москве на 84-м году жизни скончался театральный актер, режиссер, педагог Евгений Радомысленский. Информация опубликована на сайте Института современного искусства (ИСИ), где работал артист.

Прощание состоится в 11:00 во вторник, 15 января, в фойе Большого зала ДК имени Горбунова (улица Новозаводская, дом 27). Отпевание и прощание – в Храме Архангела Михаила (Кутузовский проезд, дом 3) . Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Евгений Радомыслинский в 1957-1959 годах был актером Театра имени Моссовета, с 1959-го по 1963-й – театра "Современник". Ставил спектакли во многих московских театрах (более 100 спектаклей). Работал в Югославии, на Кубе, на Кипре, в Чехии.

Организатор и художественный руководитель театра "Одеон". С 1993 года заведовал кафедрой мастерства актера Института современного искусства. Был руководителем актерской мастерской.