Умер сценарист и драматург Юрий Мирошниченко. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

Мирошниченко ушел из жизни в возрасте 78 лет. В Ассоциации документального кино России и Союзе кинематографистов России выразили искренние соболезнования его родным и близким.

Юрий Мирошниченко окончил сценарный факультет ВГИК, работал редактором "Новосибирсктелефильма". В 1989–1998 годах возглавлял Новосибирское отделение Союза кинематографистов РФ.

В 1989 году он стал лучшим драматургом России и лауреатом премии "Драматургическая Ника". По сценариям Мирошниченко снято более 50 документальных фильмов.