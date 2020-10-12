Умерла актриса из фильма "Голдфингер" Маргарет Нолан

Фото: стоп-кадр из фильма "Голдфингер", 1964, реж. – Гай Хэмилтон
Умерла актриса Маргарет Нолан. Ей было 76 лет. Об этом сообщил режиссер Эдгар Райт в своем Twitter.
О смерти актрисы позднее сообщил и ее сын Оскар Дикс. Он рассказал, что Нолан не стало 5 октября. О дате и месте похорон пока не сообщается.
Маргарет Нолан родилась в 1943 году в Великобритании. Актриса сыграла в таких фильмах, как "Сыщики-любители экстра класса", "Великий инквизитор", "Три комнаты на Манхэттене".
Многим Нолан запомнилась по роли в фильме про Джеймса Бонда "Голдфингер". В картине актриса сыграла массажистку Динк. Всего на счету актрисы более 50 ролей в фильмах и сериалах.