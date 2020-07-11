Чемпионка мира по шорт-треку ван Рейвен скончалась в возрасте 27 лет

Фото: официальный сайт Королевского союза конькобежцев Нидерландов

Скончалась чемпионка мира по шорт-треку Лара ван Рейвен. Она ушла из жизни в возрасте 27 лет, сообщается на официальном сайте Королевского союза конькобежцев Нидерландов.

Спортсменка умерла в больнице в Перпиньяне. Она была госпитализирована в медучреждение 25 июня после жалоб на здоровье. Врачи рассказали, что аутоимунная реакция вызвала осложнения, пациентку пришлось ввести в состояние искусственной комы.

Лара ван Рейвен завоевала статус чемпионки мира по шорт-треку, также она являлась обладательницей бронзовой медали Олимпийских игр-2018.