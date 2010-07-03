Умер лидер группы "Соломенные еноты"

Фото: vk.com/enotyband

Умер лидер российской панк-рок-группы "Соломенные еноты" Борис Белокуров (Борис Усов). О смерти музыканта сообщил журналист Максим Семеляк в Facebook.

Причина и обстоятельства смерти пока не раскрываются.

Панк-рок-группа "Соломенные еноты" существовала в столице с 1992 по 2007 год. В дискографии группы более 20 альбомов, в том числе концертных записей и квартирников.