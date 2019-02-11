Умер первый губернатор Челябинской области Вадим Соловьев

Первый губернатор Челябинской области Вадим Соловьев скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщил его друг, директор челябинского филиала российской академии наук и госслужбы при президенте РФ Сергей Зырянов.
"Да, к сожалению, это правда. Мне эту информацию подтвердили в администрации города и региона", – сказал он, передает РИА Новости.
По словам Зырянова, Соловьев никогда не жаловался на здоровье, бегал по утрам, вел здоровый образ жизни, последние 20 лет он был антикризисным управляющим на предприятиях.
Вадим Соловьев был почетным гражданином Челябинска, поэтому администрация города возьмет на себя обязанность по организации похорон.
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