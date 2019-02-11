Умер экс-гендиректор Walt Disney Рон Миллер

Кинопродюсер Рон Миллер, который с 1978 года являлся президентом и с 1983 года генеральным директором компании Walt Disney Productions, скончался в США на 86-м году жизни, сообщается на сайте компании.

Миллер умер еще 9 февраля, однако известно об этом стало только сейчас. Похороны прошли в городе Напа в Калифорнии.

Миллер родился 17 апреля 1933 года. Профессионально занимался футболом. Был женат на дочери мультипликатора и основателя компании The Walt Disney Company Уолта Диснея Диане, с которой познакомился на слепом свидании, устроенном друзьями.

Занимал пост президента, а затем генерального директора Walt Disney с 1978 по 1984 год. Затем в результате кадровых перестановок был смещен с должности Фрэнком Уэллсом. По данным открытых источников, отвечал за финансирование фильмов "Винсент" и "Франкенвини" молодого Тима Бертона, приобрел права на экранизацию и ввод в разработку проекта "Кто подставил кролика Роджера".

Продюсировал ленты "Трон" (1982), "Не кричи "Волки! " (1983), "Последний полет Ноева ковчега" (1980), "Лохматый прокурор" (1976), "Пасхальные каникулы" (1976), "Зорро" (сериал, 1957 – 1959 гг).