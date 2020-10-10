Скончалась журналистка Елена Дикун

В возрасте 58 лет кончалась журналистка Елена Дикун. Об этом сообщила ТАСС заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Ирина Цвей.

В окружении журналистки агентству рассказали, что у нее было онкологическое заболевание.

С 1996 по 2000 год Дикун была кремлевским корреспондентом "Общей газеты". Также она работала в ТАСС и пресс-секретарем партии "Союз правых сил".

Кроме того, журналистка была главой департамента по связям с общественностью "Открытой России" и советником бывшего премьер-министра РФ Михаила Касьянова.