Умерла руководитель группы выпуска "Коммерсанта" Анна Афанасьева

Фото: vk.com/kommersant_ru

Руководитель группы выпуска "Коммерсанта" Анна Афанасьева ушла из жизни 9 августа после продолжительной болезни. Об этом сообщает издание.

"Не стало Анны Афанасьевой. Ани. Человека, без которого представить "Коммерсантъ", кажется, невозможно. Она была гением места для "Коммерсанта", его ангелом, нет, не только хранителем – блюстителем", — сказал руководитель группы иностранной информации "Коммерсанта" Николай Зубов.

Он также подчеркнул, что все сотрудники издательства до последнего верили и надеялись, что Афанасьева вернется и "займет свое дело". Он уточнил, что она всегда работала до последнего.

Афанасьева работала в издательском доме с 1993 года.