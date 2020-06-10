Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
В Москве скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин. Он ушел из жизни в возрасте 78 лет, сообщил Москве 24 сын Никаса Сафронова и друг семьи Лука Затравкин.
По его словам, причиной смерти Трушкина стали осложнения, возникшие на фоне коронавирусной инфекции. Известно, что болезнь длилась порядка месяца и проходила в тяжелой форме – какое-то время сатирик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Он затянул с тем, чтобы ложиться в больницу. Боялся, что ему не дадут палату и положат в коридоре. Тем временем температура была уже 39. Но надо отдать должное врачам, все было хорошо – и палата, и забота. Но только через несколько дней его все равно перевели в реанимацию. А там уже началась эта тяжелая история – у Анатолия Алексеевича начали отказывать легкие", – рассказал Затравкин.
Российский и советский юморист Владимир Винокур заявил в беседе с Москвой 24, что Анатолий Трушкин был прекрасным автором и исполнителем.
"К сожалению, я не читал его произведений – возможно, поэтому мы и дружили. Хоть и юморист, в жизни он был очень серьезным. Чем серьезнее сатирик, тем смешнее он на сцене", – отметил он.
Также весть о кончине писателя прокомментировала ведущая программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая.
"Он говорил, что пошел на поправку. С ним я разговаривала только один раз, когда он был в больнице. Я была уверена, что он выздоровеет", – приводит "Газета.ру" ее слова.
Дубовицкая добавила, что Трушкин был замечательным и трудолюбивым автором. По ее словам, он не просто писал артистам номера, а еще и неоднократно их переделывал по просьбам артистов.
"Он мог через полгода или через год позвонить и сказать, что нужно что-то в этом номере переделать. Редко кто из авторов так поступает. Авторов вообще мало, которые умеют писать для юмористов, а теперь осталось еще меньше", – добавила она.
"Толя был очень хороши отцом, очень хорошим дедом. Всегда очень беспокоился... Он совершенно удивительный и обстоятельный", – сказала в свою очередь актриса Клара Новикова в разговоре с RT.
Анатолий Трушкин в юности работал инженером, однако позднее сменил род деятельности. Он закончил Литературный институт и устроился редактором на телевидение. После этого началась его карьера как автора юмористических произведений. Его рассказы читали Михаил Евдокимов, Ян Арлазоров. Ефим Шифрин, Владимир Винокур.
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