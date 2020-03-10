Умер президент химического факультета МГУ Валерий Лунин

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Умер президент химического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ), академик Российской академии наук (РАН) Валерий Лунин. Ему было 80 лет. Об этом говорится на сайте университета.

"МГУ имени Ломоносова с прискорбием сообщает, что 9 марта на 81-м году ушел из жизни академик РАН Валерий Васильевич Лунин. Коллектив Московского университета выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Васильевича, а также коллегам и ученикам", – говорится в сообщении.

В пресс-службе МГУ отметили, что Лунин был выдающимся ученым, педагогом и организатором науки. Он возглавлял химический факультет 25 лет, после чего стал его первым президентом. Свой путь в университете он начал в 1957 году, когда поступил на первый курс химического факультета.

Академик являлся всемирно признанным специалистом в области гетерогенного катализа, химии поверхности, основателем научных школ, насчитывающих сотни учеников и последователей.

Лунин сохранил систему олимпиад по химии, разработал стандарты химического образования. Им было разработано явление ускорения структурных и фазовых превращений в полиметаллических системах под влиянием водорода гидридных фаз.

В пресс-службе заключили, что студенты университета навсегда запомнят его как отзывчивого человека и руководителя, который в любой момент был готов выслушать и оказать поддержку.