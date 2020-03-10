Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

13:31

Умер президент химического факультета МГУ Валерий Лунин

утраты наука

Фото: ru.wikipedia.org/Сергей Соболев

Умер президент химического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ), академик Российской академии наук (РАН) Валерий Лунин. Ему было 80 лет. Об этом говорится на сайте университета.

"МГУ имени Ломоносова с прискорбием сообщает, что 9 марта на 81-м году ушел из жизни академик РАН Валерий Васильевич Лунин. Коллектив Московского университета выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Васильевича, а также коллегам и ученикам", – говорится в сообщении.

В пресс-службе МГУ отметили, что Лунин был выдающимся ученым, педагогом и организатором науки. Он возглавлял химический факультет 25 лет, после чего стал его первым президентом. Свой путь в университете он начал в 1957 году, когда поступил на первый курс химического факультета.

Академик являлся всемирно признанным специалистом в области гетерогенного катализа, химии поверхности, основателем научных школ, насчитывающих сотни учеников и последователей.

Лунин сохранил систему олимпиад по химии, разработал стандарты химического образования. Им было разработано явление ускорения структурных и фазовых превращений в полиметаллических системах под влиянием водорода гидридных фаз.

В пресс-службе заключили, что студенты университета навсегда запомнят его как отзывчивого человека и руководителя, который в любой момент был готов выслушать и оказать поддержку.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика