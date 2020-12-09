Умерла телеграфистка, сообщившая в 1945 году о Победе

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Скончалась ветеран Великой Отечественной войны телеграфистка Любовь Нетупская, сообщившая в 1945 году весть о Победе. Об этом рассказала ее дочь Лариса Зуникова.

Как пишет агентство Sputnik Беларусь, Нетупская скончалась в возрасте 100 лет в белорусском Гомеле.

"Мама ушла тихо, во сне. Похоронили ее в Добруше, на родине моего мужа", – рассказала Зуникова.

Нетупская родилась в Ступинском районе Московской области. На момент начала Великой Отечественной войны ей было 20 лет.

Девушка мечтала попасть на фронт. В мае 1942 года ее приняли в отдельный запасной телеграфный батальон. За два месяца она освоила профессию телеграфистки. Через два года Нетупская оказалась в действующей армии.

Телеграфистка попала в штаб 1-го Белорусского фронта. Она принимала участие в освобождении Белоруссии, Польши и Германии. В ночь с 8 на 9 мая Нетупская передала в Москву сведения о подписании Акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.

Ветеран войны имеет награды за боевые заслуги орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией".