Аллу Вербер похоронят в Торонто 12 августа

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Вице-президент ювелирной компании Mercury и фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер будет похоронена 12 августа в Торонто.

"Вербер похоронят в понедельник в Торонто – она прожила там много лет, там живет ее мама. Церемония прощания начнется в 11:00, это будет тихая церемония для друзей и близких", – рассказал Агентству "Москва" главный редактор журнала Fashionograph Олег Шаран.

О смерти Вербер стало известно 6 августа. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.

Бизнес-леди известна тем, что она привезла в Россию более 500 зарубежных модных брендов. Благодаря ей в России узнали, что такое Chanel, Fendi, Dolce&Gabbana, Gucci. По словам представителей сферы моды, именно она определяла тенденции в стране с конца 90-х.

Долгие годы жила в Канаде. В конце 1970-х годов получила прoфильное образование, окончив факультет менеджмента универcитета McGuill в Монреале. В 1984 году она oткрыла в Торонто свой первый мoдный бутик Katia of Italy.

В 1995 году Вербер начала сотрудничать с компанией Mercury, которая в настоящий момент является единственным владельцем ЦУМа. Вербер была фэшн-директором универмага с 2004 года.

