Церемония прощания с Вилли Токаревым. Прямой эфир

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Сегодня певца Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище. Прощание с артистом проходит в церкви Святителя Николая в Котельниках с 09:00 до 12:00.

Вилли Токарев умер 4 августа в одной из столичных больниц. Среди наиболее известных песен артиста: "Небоскребы", "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая", "Мы в жизни встретились", "В твой день рожденья".