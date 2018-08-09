Фото: кадр из фильма "Последняя встреча", режиссер Иван Киасашвили

Народная артистка России Тамара Дегтярева скончалась на 75-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра "Современник".

"У нас грустная, очень печальная новость. Сегодня скончалась Тамара Васильевна Дегтярева, наша коллега, товарищ, партнер. Ее не стало на 75-ом году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.

О времени и месте прощания с артисткой станет известно позднее.

Тамара Дегтярева была старейшей актрисой театра. Последние несколько лет она играла на сцене, несмотря на то, что была прикована к инвалидному креслу. Осенью 2012 года Дегтярева лишилась ноги. У актрисы были проблемы с сосудами и серьезная травма колена, которая давно ее беспокоила. Поэтому врачи вынуждены были пойти на ампутацию.

Впервые Тамара Дегтярева сыграла в кино в 1968 году в фильме "Встречи на рассвете". Известность и признание зрителей она получила благодаря фильму "Вечный зов", где исполнила роль Агаты Савельевой. За нее актриса удостоилась Государственной премии СССР.