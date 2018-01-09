Скончался оперный певец Александр Ведерников

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Известный оперный певец, бывший солист Большого театра Александр Ведерников ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом 9 января рассказала пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова.

"О кончине Александра Филипповича Ведерникова сообщил его сын, дирижер Александр Александрович Ведерников", – пояснила Новикова ТАСС. Он также отметила, что о времени и месте прощания с оперным певцом объявят дополнительно.

Александр Ведерников родился в 1927 года в селе Мокинино Кировской области. Окончив в 1955 году Московскую консерваторию, он в течение трех лет работал в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова (ныне – Мариинский театр). Затем, в период с 1958 по 1990 год, Ведерников был солистом, а с 2006 по 2009 год – консультантом по вокалу в Большом театре. С 2008 года народный артист СССР занимал пост художественного руководителя театра "Русская опера" в Москве. Во время сольной карьеры Ведерников проходил стажировку в театре Ла Скала, часто бывал на гастролях за рубежом. Он записал более 30 дисков с романсами, песнями, ариями и ораториями.

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