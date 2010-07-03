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Культура

09:46

Композитор Юрий Маркелов скончался в Москве

утраты культура

Фото: соцсети

Скончался советский и российский композитор Юрий Маркелов. Ему было 69 лет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на знакомого с ситуацией источника.

"Юрий Николаевич ушел из жизни 7 ноября в квартире на Страстном бульваре", – сказал собеседник агентства.

Юрий Николаевич Маркелов родился 4 августа 1950 года. Композитор после окончания консерватории имени Глинки (1974) преподавал в Волгоградском музыкально-педагогическом училище теорию музыки и фортепиано.

Позднее он активно сотрудничал с подмосковным вокально-инструментальным ансамблем "Горицвет". В 1980 году он сотрудничал со многими поэтами, в числе которых – Лев Ошанин, Григорий Поженян, Игорь Шкляревский, Алла Рустайкис и Булат Окуджава.

Песня на стихи Григория Поженянина "С Днем Победы, капитан!" была записана Иосифом Кобзоном для авторской пластинки поэта, а первым исполнителем композиции "Кижи" стал Лев Лещенко.

В 1980-х годах композитор активно сотрудничал с Вадимом Семерниным. За более 30 лет им было написано свыше 70 песен. В 2000-х годах он посвятил себя созданию дискографии. С 2006 по начало 2016 год им было записано 17 альбомов.

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