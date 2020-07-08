Скончался художник-гример Николай Максимов

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Заслуженный деятель искусств РФ, художник, известный театральный гример Николай Максимов умер в возрасте 90 лет. Информацию о его смерти подтверждает пресс-атташе столичного театра Еt Сеtera, передает РИА Новости.
"Николай Митрофанович был великим гримером, художником, полноправным соавтором всех спектаклей", – поделилась собеседница агентства.
По ее словам, имя художника знали не только по всей театральной России, но и за ее пределами.
"Он был единомышленником, сподвижником, энтузиастом. Он был человеком высочайшей театральной культуры, огромных знаний. Николай Митрофанович был беспредельно предан театру", – отметил художественный руководитель театра Александр Калягин.
Место и время прощания с Николаем Максимовым станут известны позднее. Причина его смерти пока не называется.
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