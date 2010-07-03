В Москве началось прощание с депутатом Госдумы Ковалевым

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Церемония прощания с депутатом Госдумы, бывшим главой ФСБ Николаем Ковалевым началась в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Присутствуют председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор ФСБ Александр Бортников, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, а также другие депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

5 апреля вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов сообщил о смерти депутата Госдумы от Орловской области Николая Ковалева. Ковалев также возглавлял ФСБ с 1996 по 1998 годы. Он ушел из жизни в возрасте 69 лет.