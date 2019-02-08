Умер обладатель "Оскара" Альберт Финни

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Британский актер Альберт Финни скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на заявление семьи актера. В 2011 году у Финни диагностировали рак почки.

На счету актера – три премии "Золотой глобус". Также он является лауреатом трех премий BAFTA и премии "Эмми" и пятикратным номинантом на премию "Оскар". Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах "Убийство в Восточном экспрессе", "Том Джонс", "Эрин Брокович" и "Крупная рыба".