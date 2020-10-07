Оперного певца Владислава Пьявко похоронят на Новодевичьем кладбище

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Похороны оперного певца Владислава Пьявко пройдут на Новодевичьем кладбище в субботу, 10 октября, сообщается на странице артиста в Facebook.

Церемония прощания пройдет в похоронном зале "Троекурово" на Троекуровском кладбище. Начало – в 11:45.

Оперный певец умер во вторник, 6 октября, на 80-м году жизни.

Владислав Пьявко родился в 1941 году. Он был солистом Большого театра СССР и Немецкой государственной оперы, преподавал в Московской государственной консерватории имени Чайковского.

В 2019 году во Владимирском академическом театре драмы поставил пьесу "Исповедь тенора", где исполнил главную роль.