Умер украинский актер и режиссер Игорь Славинский

Народный артист Украины, режиссер-постановщик "Театра на Подоле" Игорь Славинский скончался в возрасте 65 лет. Об этом 7 августа сообщил театральный критик Олег Вергелис на своей странице в Facebook.

"Не стало Игоря Славинского…", – написал Вергелис. "Грусть, отчаяние, горе. Соболезнования родным, близким, театру", – добавил критик. Причины смерти режиссера не уточняются.

В киевском "Театре на Подоле" Игорь Славинский работал с 1987 года. В 2008 году он стал режиссером-постановщиком театра, а десять лет спустя получил звание Народного артиста Украины.