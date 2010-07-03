Умерла автор книги про гардемаринов Нина Соротокина

Фото: instagram.com/sdruzhinina_official

Писательница Нина Соротокина, чей роман лег в основу серии фильмов о приключениях гардемаринов, умерла в возрасте 84 лет. Об этом режиссер Светлана Дружинина написала в Instagram.

Сценарий снятого Дружининой фильма "Гардемарины, вперед!" был написан по книге Соротокиной "Трое из навигацкой школы". На счету писательницы более двух десятков изданных сочинений. Ее книги переведены на английский, болгарский, итальянский, норвежский и чешский языки.

Нина Соротокина родилась 1 января 1935 года в Свердловской области. Окончив Новосибирский институт инженеров водного транспорта и аспирантуру, переехала в Москву. Сперва работала в тресте "Водоканалпроект", затем преподавала в строительном техникуме "наружную канализацию и водопровод". Печататься она начала с 1976 года, а в 1991-м стала членом Союза писателей.

