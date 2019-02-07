Актер "Зачарованных" умер от рака

В США на 59-м году жизни скончался актер Стивен Леви, известный по ролям в сериалах "Зачарованные", "Бесстыдники", "Квантовый скачок", "Вероника Марс". По информации телеканала Fox, артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Врачи диагностировали у него рак носа в 2016 году. Актер открыто рассказал о своей болезни. Он давал интервью на телевидении, а также написал рассказ "Мой год без носа" и вел колонку в журнале MEL о процессе лечения.

Стивен Леви был известен под псевдонимом Стив Бин. За время своей карьеры успел сняться более чем в 30 фильмах и сериалах. В числе проектов, в которых актер принимал участие, – "Мышиная охота", "Взрыв из прошлого", "Женаты и с детьми", "Дом, в котором все вверх дном", "Третья планета от Солнца". В последний раз Леви появился на экране в криминальной драме "Рэй Донован" в 2016 году.