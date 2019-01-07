Умер писатель и историк Николай Лисовой

Российский писатель и ученый Николай Лисовой скончался в рождественскую ночь в возрасте 72 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза писателей России.

Как напомнили в Союзе писателей, Лисовой также известен как поэт, философ и историк Церкви. Он был автором "Православной энциклопедии" и множества телевизионных фильмов.

В пресс-службе отметили, что многие телезрители знают Лисового по его пасхальным репортажам из Иерусалима. Кроме того, во второй половине 1990-х годов он вел передачу "Православный календарь" на телеканале РТР.

По информации Союза писателей, отпевание Лисового состоится 10 января в Успенском соборе Новодевичьего монастыря. Служба начнется в 11:00.