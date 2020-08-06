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Спорт

03:26

Умер бывший главный тренер футбольного клуба "Рубин"

утраты спорт

Фото: официальный сайт футбольного клуба "Рубин"

Не стало экс-наставника футбольного клуба "Рубин" Мурада Задикашвили. Об этом проинформировала пресс-служба команды.

Известно, что Задикашвили скончался в возрасте 73 лет.

"Приносим соболезнования родным и близким Мурада Вахтанговича", – написали на сайте клуба.

Уточняется, что экс-наставник умер после продолжительной болезни.

Задикашвили в качестве футболиста выступал за "Торпедо" (Кутаиси) и московский "Локомотив". В 1966 году перешел в "Рубин", где играл до 1971 года. С 1973 по 1977 год вновь защищал цвета команды из Татарстана.

В 1993 году Задикашвили стал главным тренером "Рубина". На должности он проработал 2 года.

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