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Общество

6 августа, 17:09

Актриса Анна Соколова умерла на сцене театра

утраты культура театр

Фото: Прокопьевский драматический театр

Ведущая актриса Прокопьевского драматического театра Анна Соколова скончалась на сцене во время репетиции спектакля "Ханума", где она должна была исполнить главную роль. Об этом сообщают "Дни.ру".

Как уточнили в театре, Соколова ушла из жизни 4 августа, ей было 49 лет. "Она была из тех артистов, о которых говорят, что именно на них держится репертуар", – сказано в размещенном на сайте театра некрологе. Коллеги также отметили многоплановость таланта Соколовой, охарактеризовав ее как "колоритную острохарактерную актрису". Причина смерти артистки не сообщается.

Анна Соколова играла на сцене Прокопьевского театра в течение 23 лет. Зрителям она запомнилась ролями в пьесах "Квадратура круга" Катаева, "Женитьба" Гоголя и "Декамерон" Боккаччо. Кроме того, в 2015 году актриса сыграла в фильме Юрия Кары "Главный", вместе с Борисом Щербаковым и Александром Олешко.

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