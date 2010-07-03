Прощание с экс-директором ФСБ Николаем Ковалевым пройдет 8 апреля

Фото: телеграм-канал СИЛОВИКИ

Депутата Госдумы, экс-главу ФСБ России Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище.

Прощание пройдет 8 апреля в Ритуальном зале Центральной клинической больницы, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Оно начнется в 10:00 и продлится до 11:30 по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 25.

Депутат скончался на 70-м году жизни 5 апреля. Родился Ковалев 6 августа 1949 года. Впервые его избрали в Госдуму в 1999 году.