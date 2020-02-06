Сын экс-президента Киргизии умер в Москве

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Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в Москве, сообщает Sputnik Кыргызстан.

По данным СМИ, у него произошел сердечный приступ. Врачи не смогли спасти ему жизнь. Айдару Акаеву было 43 года.

Айдар был старшим сыном экс-президента. В 2005 году вместе с сестрой Бермет стал депутатом парламента, но после "тюльпановой революции" итоги выборов аннулировали.

Против них возбудили несколько уголовных дел по обвинению в финансовых махинациях и выводе средств, после чего дети президента покинули страну и уехали в Москву. Акаев жил с женой, сыном и дочерью.