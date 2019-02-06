Режиссер фильма "Три орешка для Золушки" умер в Чехии

Чешский режиссер и сценарист Вацлав Ворличек умер на 89-м году жизни. О его кончине 6 февраля пишет пражская газета Mladá fronta DNES.
Киноленты, снятые Ворличеком, не раз получали призы и премии престижных международных кинофестивалей. В России наиболее известной работой режиссера стала сказка по его собственному сценарию "Три орешка для Золушки".
На родине Ворличека признали королем комедии. Он снял фильмы "Девушка на метле", "Кто хочет убить Джесси?", "А что, если поесть шпината?", "Пани, вы - вдова" и другие.
Издание отмечает, что телеграммы соболезнования по поводу смерти режиссера поступают в Прагу со всего мира.
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