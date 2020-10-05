Режиссер Майя Маркова скончалась в возрасте 94 лет

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Советская актриса, режиссер фильмов и фильмов-спектаклей Майя Маркова скончалась на 95-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Майя Маркова родилась 22 марта 1926 года в Москве. После окончания ВГИКа работала режиссером на Центральном телевидении.

Сняла такие фильмы и спектакли, как "Дикая собака Динго", "Тайна далеких морей", "В стране волшебников", "Голубая чашка", "Таланты и поклонники", "Эдит Пиаф" и другие.

Также исполнила роль Лизы в киноповести Василия Журавлева "Мальчик с окраины".