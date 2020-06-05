Умерла ведущая Юлия Норкина

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Скончалась теле- и радиоведущая Юлия Норкина. Об этом рассказал ее муж Андрей Норкин в своем аккаунте в Facebook.

Причины смерти не сообщаются. Муж ведущей рассказал, что желающим попрощаться с ней необходимо приехать 6 июня в 13:30 на Новодеревенское кладбище в Пушкине.

"Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но в основном людей", – написал Норкин.

Ведущая скончалась в возрасте 53 лет. Она была супругой известного телеведущего Андрея Норкина и имела четырех детей. С 2017 года Норкина работала на радио "Комсомольская правда".