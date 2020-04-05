Актер из "Сверхъестественного" умер за неделю до дня рождения

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Умер актер Логан Уильямс, исполнивший роль Макса Джонсона в сериале "Сверхъестественное". Ему было 16 лет, информирует "Газета.ру".

Отмечается, что актер скончался за неделю до своего 17-летия.

Мать артиста причину смерти обнародовать не стала. Она лишь подчеркнула, что на похоронах Уильямса не будут присутствовать его близкие, поскольку они находятся на самоизоляции из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Логан Уильямс также знаком зрителям по роли молодого Барри Аллена в сериале "Флэш". Помимо этого он играл в картине "Когда зовет сердце".